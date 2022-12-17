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Manisa FK-Tuzlaspor maç sonucu: 1-0

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Manisa Futbol Kulübü, konuk ettiği Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti.

17 Aralık 2022, Cumartesi 15:40 Son Güncelleme:
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Manisa FK-Tuzlaspor maç sonucu: 1-0

13. dakikada Kone’nin ara pasında topla buluşan Adeniyi’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Birkan’da kaldı.

33. dakikada kendi sahasında topla buluşan Batuhan'ın topu rakip kaleye kadar sürerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Emre’de kaldı.

72. dakikada Manisa FK savunmasından dönen topa Cisse aşırtma vurdu, meşin yuvarlak kaleci Birkan’da kaldı.

80. dakikada ceza sahası içerisinde Diallo’nun pasında topla buluşan Prib meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. (1-0)

85. dakikada Bilal’in ortasına kafayla çıkan Cisse topu auta gönderdi. 

İHA

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