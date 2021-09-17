MENÜ

Manisa FK telafi peşinde

TFF 1'inci Lig'de sezona 3 maçta 3 galibiyetle başladıktan sonra üst üste Büşükşehir Belediye Erzurumspor ve Menemenspor'a yenilerek düşüşe geçen Manisa FK, yarın Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda Kadir Sağlam'ın yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

17 Eylül 2021, Cuma 12:33 Son Güncelleme:
- A +
Manisa FK telafi peşinde

Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren Tormin maçta görev alamayacak. Teknik direktör Serkan Özbalta son maçlarda yaşanan kayıpları telafi edeceklerini belirterek, "Evimizde kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyoruz. Moral ve motivasyonumuzu yüksek tutup sahada elimizden geleni yapacağız" dedi.

MANİSA, (DHA)

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...