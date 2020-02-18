Manisa FK telafi peşinde

Manisa FK telafi peşinde

18 Şubat 2020, Salı 11:13 Son Güncelleme:
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Manisa FK telafi peşinde

 

MANİSA, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde şampiyonluk yolundaki en önemli rakibi Yılport Samsunspor'a 3-1 yenilerek ağır yara alan Manisa Futbol Kulübü, yarın 24. hafta müsabakasında 1922 Konyaspor'a konuk olacak. Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz Stadı'nda Adem Sarıtaş'ın yöneteceği müsabaka saat 13.30'da başlayacak. Aldığı mağlubiyetle son 11 maç öncesi lider Samsun'un 5 puan gerisine düşen siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Cihat Arslan, Konya deplasmanında galip döneceklerini söyledi. Arslan, "Samsunspor yenilgisi bizi üzdü ancak yarışa sonuna kadar devam edeceğiz" dedi. 

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