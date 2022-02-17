Manisa FK Teknik Sorumlusu Turgay Altay: 1 puan değerli

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Manisa Futbol Kulübü deplasmanda Bandırmaspor'la golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Manisa Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Turgay Altay mücadeleyi değerlendirdi.

Altay, bazı futbolcuların ikinci yarıda oyundan düştüğünü belirterek, “İkinci yarıda da karşılıklı pozisyonlarla 1 puana razı olduk. Bizim kendi hedeflerimize ulaşmamız için böyle bir deplasmanda 1 puan çok değerli ama biz kendi hedeflerimiz için 3 puan için gelmiştik. Açıkçası 3 puana da ihtiyacımız vardı. O yüzden iyi tarafından bakacak olursak kaybetmemek de bir alışkanlık. Gol atmak için de elimizden geleni yapmalıyız. Her iki takımı da tebrik ediyorum” dedi.

BALIKESİR (İHA)





İlgili Haberler Turgutluspor-Somaspor maçının biletleri ücretsiz



