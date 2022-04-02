Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, “Öncelikle 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Çünkü buraya gelmeden önce hedeflerimizin bitmediğini ve takip etmek istediğimiz şeye devam edeceğimiz bir maçtı. İyi mücadele ettik. Oynanması gereken oyun diyebilirim. Kendi oyun tarzımızın biraz dışında olmakla birlikte ihtiyacımızı karşıladık ve galip gelmesini bildik. Önümüzdeki süreçte de bu maçın anlamlı olabilmesi için önümüzdeki Samsun maçını kazanıp gitmek istediğimiz yere doğru gideceğiz. Ben hem takıma hem de takımın kalitesine inanıyorum. Devamında iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Bizim için sezon yenide başladı diye düşünüyorum. Umarım hem temennim hem de hayalim bu vesileyle gerçekleşmiş olur” diye konuştu.

İHA