Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, takımının galibiyet için son ana kadar mücadele ettiğini belirterek, "Maç öncesinden başlamak gerekirse, 4 maçtır mağlup olmayan bir takımımız var. Kazanmak da kaybetmek de alışkanlık. Bu maçın sevindirici tarafı kaybetmemek ama gerçekten kazanmak için de son ana kadar mücadele ettik. Bugün 3. bölgedeki etkinliğimiz biraz düşüktü. Bu konuda çalışmamız gerek. Gol yememe sorunu çözmek ile birlikte 3. bölgedeki efektif oyunda sıkıntılar yaşıyoruz. Pozisyonlara giriyoruz ama sonuçta karşımızdaki rakip de ligde çok enteresan bir takım. Takımın tüm gollerini ön taraftaki 3 oyuncu atmış. Bireysel oyuncu kalitesi olarak çok iyi oyunculardan kurulu. Bu oyunları bizi gerçekten farklı bölümlerde zorladı. Geldiğim günden beri şunu söylüyorum; bahanelere sığınan, şansa inanan bir adam değilim. Çalışmak ve mücadele etmenin beraberinde başarıyı getireceğini düşünüyorum. İkinci yarı daha net, organize bir takım oluşturmak istiyorum. Ofansif, agresif ve sert bir oyun oynayacağız. Bunu için de devre arası kampını iyi geçirmemiz gerekiyor. Özgüvenli ve iştahlı oyuna devam edeceğimizi düşünüyorum" dedi.

İHA