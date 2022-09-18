Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş: Emin adımlarla ilerliyoruz

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında Manisa FK, deplasmanda Bodrumspor'la 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından gerçekleşen basın toplantısında Ege ekibinin hocası Levent Eriş açıklamalarda bulundu.

Levent Eriş, “İlk devreyi istediğimiz şartlarda bitirmeyi hedeflemiştik. Biraz bekleyerek rakibe pozisyon vermeyi azaltarak yapmaya çalıştık. 44’üncü dakikaya bunu başardık. İkinci yarıda biz maçı bırakmadık, hep reaksiyon gösteren bir takımız. İkinci yarı daha çok pozisyon bulmayı amaçladık. Biz yolumuzda emin adımlarla ilerliyoruz. Kadromuzda çok genç oyuncular var ve onları kazanmak için devam ediyoruz. Erken gelen gol işimizi kolaylaştırdı. Oyuncular iyi bir direnç koydu ortaya" dedi.