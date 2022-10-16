Manisa FK Teknik Direktörü Eriş takımdan memnun

Maçın başından sonuna kadar Altay kalesine 22 şut gönderdiklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Yakaladığımız net pozisyonlar var. Yani her yönüyle baktığımızda çocuklarımız hem ilk devrede hem de özellikle ikinci devrede çok pozisyon üretti. Verilmeyen goller, verilen penaltılar var. VAR sistemi herhalde sadece bize çalışıyor. Kazanmayı çok arzu etmiştik. Ben yine de oyuncularımın mücadelesinden memnunum. Bu hafta tam tersine inanılmaz pozisyonlar üreten bir takım haline döndük. Biz zaten buyuz. Bizim takımımız iyi oyunculardan kurulu bir takım. Bunları da galibiyete döndüreceğiz" dedi.

DHA