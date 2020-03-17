MANİSA, (DHA)
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta evinde Başkent Akademi FK'yı 1-0 yenerek lider Yılport Samsunspor'u 10 puan geriden takibini sürdüren Manisa Futbol Kulübü yarın Play-Off hesapları yapan Tarsus İdman Yurdu'na konuk olacak. Tarsus İlçe Stadı'nda Bayram Başkan'ın yöneteceği maç saat 15.00'te çalacak. Konuk siyah-beyazlılarda kart cezalısı Ümit Kurt müsabakada forma giyemeyecek. Grupta 60 puanla 2'nci sıradaki yerini koruyan Manisa FK, rakibini yendiği takdirde normal sezonun bitimine 6 maç kala Play-Off'u garantileyecek. Teknik Direktör Cihat Arslan karşılaşmadan 3 puanla ayrılacaklarını söyledi. Karşılaşma koronovirüs salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle seyircisiz oynanacak.