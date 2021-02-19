Manisa FK tarih yazıyor! 19 puan farkla lider

Misli.com 2’nci Lig Beyaz Grup’ta Türkiye liglerinin tek namağlup takımı olarak şampiyonluğa koşan Manisa Futbol Kulübü, evinde Niğde Anadolu Futbol Kulübü’nü de tek golle geçerek zirvede puan farkını açtı. Manisa FK, Mümin Özkasap Tesisleri’ndeki karşılaşmada 36’ncı dakikada Okan’ın attığı golle maçı 1-0 kazandı. Ligde 23 maçta 19 galibiyet, 4 beraberlik alan Siyah-Beyazlı ekip, takipçisi Hekimoğlu Trabzon’un BAY geçtiği haftada hata yapmayıp zirvede farkı 19 puana çıkartarak 1’inci Lig’in kapısını ardına kadar araladı.

Okan’dan 5’te 5

36’ncı dakikada Siyah-Beyazlılar golü buldu. Sertaç’ın soldan kale içerisine kestiği topa dokunan Okan fileleri buldu: 1-0. Devre arasında Ankara Demir’den transfer edilen 28 yaşındaki forvet 5. maçında da gol attı. 59’uncu dakikada Sertaç’ın ortasına Volkan yükseldi. Kafa şutu auta çıktı. 68’inci dakikada konuk ekip atağında Onur’un ortasında topla buluşan Polat’ın gelişine vuruşunu kaleci Ömer çeldi.