Manisa FK taraftarını yanında istiyor

TFF 1'inci Lig'de ilk maçında İstanbulspor'u deplasmanda 4-3 yenen Manisa Futbol Kulübü, bu ligdeki tarihinin ilk iç saha maçında pazar günü Ege derbisinde Denizlispor 'u konuk edecek. Sezonun ilk bölümünde iç saha maçlarını Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynayacak siyah-beyazlılarda taraftarların ulaşımı için kent merkezinden Akhisar'a özel otobüsler kaldırılacak.

Futbol Federasyonu'nun koronavirüs pandemisi nedeniyle belirlediği yeni talimat gereği maçlara yalnız aşı takvimlerini tamamlayan taraftarlar girecek. Transferde son olarak Kamerunlu kanat oyuncusu Serge Tabekou'yu satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllık kiralık olarak kadrosuna katan Manisa FK, dün akşam antrenmanını Spor Toto Akhisar Stadı'nda yaptı.