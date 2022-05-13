Manisa FK taraftarından meşaleler ve tezahüratlarla takıma destek

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 37. hafta mücadelesinde sahasında ağırlayacağı Tuzlaspor maçıyla sezonu tamamlayacak. Ligde son haftayı BAY geçirecek olan Manisa FK, son antrenmanını yaptı.

Karşılaşma öncesi Fikri Bayrıl Tesisleri’ndeki antrenmanı ziyaret eden taraftarlar, meşaleler ve tezahüratlarla takıma destek oldu. Oyuncularla bütünleşen taraftarlar, Tuzlaspor maçında takıma başarı dileklerini iletti.



