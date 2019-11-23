Manisa FK taraftar desteğiyle 3 puanı istiyor

Manisa FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin, Amed Sportif Faaliyetler maçında taraftarın desteği ile galibiyete uzanacaklarını söyledi.

23 Kasım 2019, Cumartesi 20:32
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Manisa FK taraftar desteğiyle 3 puanı istiyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Yeni Çorumspor deplasmanından 2-0'lık galibiyetle dönüp liderliğini 6 puan farkla sürdüren Manisa Futbol Kulübü yarın evinde alt sıralarda bulunan Amed Sportif Faaliyetler ile kozlarını paylaşacak. Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yöneteceği maç saat 13.30'da başlayacak. Manisa FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin, taraftarın desteği ile galibiyete uzanacaklarını söyledi.

Ertekin, "Rakibimiz de alt sıralardan kurtulmak için ciddi bir mücadele verecek. Ligimizde kolay maç yok. En iyi şekilde futbolumuzu oynayıp, kazanmak istiyoruz" dedi.

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