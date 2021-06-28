Manisa FK, Serkan Özbalta ile sözleşme uzattı

Geçen sezon TFF 2.Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olan Manisa Futbol Kulübü, Teknik Direktörü Serkan Özbalta ile olan sözleşmesini 2 yıl uzattı. Kulüp binasında gerçekleşen imza töreninde Başkan Mevlüt Aktan, Başkanvekili Engin Anlı ve Sportif Direktör Serkan İşyapan da yer aldı

İmza töreninde teknik direktör Serkan Özbalta, “Geçen sene bu ailenin bir parçası oldum. Manisa FK kolej havasında olan, ciddi atılımları olan ve projeleri olan bir kulüp. Geride kalan sezonda iyi şeyler yaparak değerli bir şampiyonluk kazandık. Hep beraber taşın altına elimizi soktuk ve güzel bir şampiyonluk yaşadık. Bize güvenen insanlara mahcup olmadan yeni sezonla alakalı işimizin henüz bitmediğini biliyoruz. O bilinçle yeni bir sezona giriş yapacağız. Bizlere inananlara, Manisa’daki taraftarlarımıza karşı mahcup olmama adına ciddi bir şekilde çalışıp, futbolda devamlılık ve istikrarın ne kadar önemli olduğunu bilerek hareket edeceğiz. Önümüzdeki sezon biraz daha sıkı ve zorlu bir sezon olabilir ama bu kağıt üzerinde öyle gözüküyor. Bizler buna en iyi şekilde hazırlanıp, geçen sezon yaşadığımız mutluluğun bu sene de tekrar etmesi için çabalayacağız” ifadelerini kullandı.



