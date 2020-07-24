Manisa FK, Sancaktepe FK engelini aştı finale uçtu!
TFF 2. Lig Play Off Yarı Final maçında Manisa Futbol Kulübü ile Sancaktepe Futbol Kulübü finale çıkmak için kozlarını paylaştı. Sancaktepe'nin Hamza penaltıdan yararlanamadığı maçı Manisa, Nizamettin'in 66. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı ve finalde Tuzlaspor'un rakibi oldu.
TFF 2. Lig'de Antalya'da düzenlenen Play-Off maçlarında çeyrek finalde İnegölspor'u 3-0 yenerek eleyen Manisa Futbol Kulübü, Hekimoğlu Trabzon'u 3-1'le geçen Sancaktepe Futbol Kulübü'yle final için karşı karşıya geldi. Titanic Mardan Stadı'ndaki mücadeleden Nizamettin Güvenç'in 66. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıan Manisa ekibi, finalde Ankara Demirspor'u 2-0 mağlup eden Tuzlaspor'un rakibi oldu.
Sancaktepe, mücadelenin ilk yarısında Hamza Ok ile bir de penaltı atışından yararlanamadı.
TFF 1.Lig'e çıkacak son takımı belirleyecek Manisa FK ile Tuzlaspor arasındaki play-off final maçı, 28 Temmuz Salı saat 21:00'de Antalya Stadyumu'nda oynanacak.