Manisa FK, Sancaktepe FK engelini aştı finale uçtu!

TFF 2. Lig'de Antalya'da düzenlenen Play-Off maçlarında çeyrek finalde İnegölspor'u 3-0 yenerek eleyen Manisa Futbol Kulübü, Hekimoğlu Trabzon'u 3-1'le geçen Sancaktepe Futbol Kulübü'yle final için karşı karşıya geldi. Titanic Mardan Stadı'ndaki mücadeleden Nizamettin Güvenç'in 66. dakikada attığı golle 1-0 galip ayrıan Manisa ekibi, finalde Ankara Demirspor'u 2-0 mağlup eden Tuzlaspor'un rakibi oldu.

Sancaktepe, mücadelenin ilk yarısında Hamza Ok ile bir de penaltı atışından yararlanamadı.

TFF 1.Lig'e çıkacak son takımı belirleyecek Manisa FK ile Tuzlaspor arasındaki play-off final maçı, 28 Temmuz Salı saat 21:00'de Antalya Stadyumu'nda oynanacak.