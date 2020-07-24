Manisa FK - Sancaktepe FK (CANLI)
TFF 2. Lig Play Off Yarı Final maçında Manisa Futbol Kulübü ile Sancaktepe Futbol Kulübü finale çıkmak için kozlarını paylaşıyor. Mücadeleden mutlu sonla ayrılan ekip Ankara Demirspor'u 2-0 mağlup eden Tuzlaspor'la karşılaşacak. Manisa FK - Sancaktepe FK maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
TFF 2. Lig'de Antalya'da düzenlenen Play-Off maçlarında çeyrek finalde İnegölspor'u 3-0 yenerek eleyen Manisa Futbol Kulübü, yarı finalde Sancaktepe Futbol Kulübü'yle final için karşılaşıyor. Normal sürede veya eşitlik halinde oynanacak uzatma bölümü ile gerekirse seri penaltılarda rakibini eleyen taraf finalist olacak. Sahadan galip ayrılan takım Ankara Demirspor'u 2-0 mağlup eden Tuzlaspor'la finalde karşılaşacak.
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Bu sezon Beyaz Grup'u uzun süre lider götüren Manisa temsilcisi, zirveyi Samsunspor'a kaptırdıktan sonra koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart'tan itibaren 4 aydan uzun süre duran ligde ikinci sırada Play-Off'a kalmıştı. Manisa FK, Sancaktepe ile bu sezon ilk yarıda 4-4 berabere kalmış, rövanş ise salgın nedeniyle oynanamamıştı. Sancaktepe, Antalya'da çeyrek finalde Hekimoğlu Trabzon'u 3-1'le geçip yarı finalist oldu. Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Cihat Arslan, zorlu bir maça daha çıkacaklarını belirtip önce final, ardından 1. Lig hedefine ulaşacaklarını söyledi.
Manisa FK - Sancaktepe FK maçı hangi kanalda?
Titanic Mardan Stadı'ndaki mücadele saat 22.00'de başladı. Atilla Karaoğlan'ın düdük çaldığı 90 dakika A Spor'dan naklen yayınlanıyor.