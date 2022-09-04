Manisa FK, Spor Toto 1. Lig’in 4. hafta kapanış maçında Yılport Samsunspor’a konuk olacak. 5 Eylül Pazartesi akşamı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı TRT Spor ve beIN Sports 2 naklen yayınlayacak. Siyah-beyazlılar, Samsun deplasmanından galibiyetle dönmek istiyor.

Mücadeleyi Burak Pakkan yönetecek

Ege temsilcisi ile Y. Samsunspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Burak Pakkan yönetecek. Karşılaşmada Burak Pakkan’ın yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Suat Güz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Gürcan Hasova.



