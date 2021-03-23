Manisa FK, şampiyonluk için gün sayıyor

Mümin Özkasap Stadı'ndaki karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Bitime 8 maç kala 74 puanla 9 maçı kalan en yakın rakibi Hekimoğlu Trabzon'un 19 puan önünde olan siyah-beyazlı ekip yine kazanıp Spor Toto 1'inci Lig'e bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

DHA