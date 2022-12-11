Manisa FK Play-Off hattına giremedi

Play-Off hesapları yapan siyah-beyazlılar ligdeki 4'üncü mağlubiyetini alarak Play-Off potasına giremedi. Manisa FK'da teknik direktör Levent Eriş, üzücü bir mağlubiyet aldıklarını dile getirdi.

Karşılaşmayı değerlendiren Eriş, şu cümleleri kurdu:

"İlk yarı istediğimiz formatı sahaya yansıtamadık. İkinci devre birkaç hamle yaparak istediğimiz seviyeyi yakaladık. Kenar ortalardan çok gerçekleştirdiğimiz ataklar vardı. Bu atakları sonuçlandıramadık. Mağlubiyet üzücü ama çıkaracağımız dersler var. Her iki taraf da kazanmayı hak etmedi ama önemli olan sonuç."

DHA