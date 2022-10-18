Manisa FK penaltılarda turladı

Konuk takım 10'uncu dakikada Doğukan'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Manisa FK, 70'inci dakikada Gakpa'nın penaltı golüyle dengeyi sağladı: 1-1. Uzatma dakikalarında Efekan 107'de sahne alarak Eynesil Belediyespor'u yeniden öne geçirdi. Müsabakanın 120'inci dakikasında Diallo, attığı golle maçı seri penaltılara götürdü. Manisa FK'de Gakpa, Nizamettin, Burak, Batuhan, Çağrı, Muhammet ve Ayberk penaltıları gole çevirirken, Adem Büyük atıştan yararlanamadı. Eynesil'de ise Bedirhan, Efekan, Bekir, Hakan, Cengizhan ve Orhan attı. Konuk takımda Selahattin ve Emirhan penaltı kaçırdı.

10’uncu dakika Amberçay Eynesil Belediyespor’da Ali’nin kullandığı korner, Manisa FK savunmasından sekti, Doğukan önüne düşen topu ceza sahası üzerinden düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.

53’üncü dakikada Manisa FK’da Gakpa’nın ceza sahası dışından şutunu kaleci Akın kornere çeldi.

69’uncu dakikada Manisa FK atağında soldan ceza sahasına giren Batuhan, Bekir tarafından düşürüldü. Hakem İlker Yasin Avcı, penaltı noktasını gösterdi.

70’inci dakikada topun başına geçen Gakpa, topu ağlara gönderdi: 1-1.

106’ncı dakikada Manisa FK atağında Batuhan’ın ceza sahası dışından yerden şutunu kaleci Akın, kornere çeldi.

107’nci dakikada Amberçay Eynesil Belediyespor atağında Selahattin’in soldan kale içerisine yerden sert ortasına dokunan Efekan, topu ağlara gönderdi: 1-2.

120’inci dakikada Dıallo’nun sağdan ortasında top ağlarla buluştu: 2-2

Seri penaltılarda rakibine 7-6, toplamda 9-8 üstünlük kuran Manisa ekibi tur atladı.

DHA