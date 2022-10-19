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Manisa FK kupada moral buldu

Ziraat Türkiye Kupası'da Eynesil Belediyespor'u penaltı atışlarında mağlup eden Manisa FK'da yüzler gülüyor.

19 Ekim 2022, Çarşamba 11:15 Son Güncelleme:
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Manisa FK kupada moral buldu

Spor Toto 1'inci Lig'de son iki maçta Eyüpspor'a deplasmanda 4-0 yenilip, evinde Altay'la 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu. 

Kupa yolunda 3'üncü turda 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Eynesil Belediyespor ile karşılaşan siyah-beyazlılar rakibini zor da olsa seri penaltılar sonucu 9-8 yenerek yoluna devam etti. 

Yedek ağırlıklı kadroyla sahaya çıkan Manisa FK'da teknik direktör Levent Eriş, zorlu bir 120 dakika oynadıklarını ifade etti. 

Kupadaki maçların çekişmeli geçtiğini ifade eden Eriş, "Sonuçta turlayan taraf olduk. Lige odaklanacağız. İki maçtır kazanamıyoruz. Evimizde Çaykur Rizespor 'u mutlaka yenmeliyiz. Kupada turu geçmek, bize Rizespor maçı öncesi moral aşıladı" dedi.

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