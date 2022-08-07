Manisa FK Kosovalı kaleci Visar Bekaj ile anlaştı

Son haftalarda transferin hareketli kulübü olan Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Manisa Futbol Kulübü'nün Arnavutluk ekibi KF Tirana'da forma giyen 28 yaşındaki Kosovalı kaleci Visar Bekaj ile de anlaştığı öğrenildi.

Daha önce Kosova Milli Takımı'nda da görev yapan Bekaj, kariyerinde FC Priştina'da da oynadı. Bekaj transferinin hafta başında açıklanması bekleniyor.