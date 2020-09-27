Misli.com 2'inci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü 2020-2021 sezonuna çok hızla başladı. Geçen sezon 2'nci Lig Play-Off finalinde Tuzlaspor'a kaybederek bir üst lige çıkma şansını kaçıran siyah-beyazlılar 2'nci hafta müsabakasında Kocaelispor'a gol yağdırıp liderliğini sürdürdü.

Evinde rakibini 6-1'lik skorla geçen Manisa temsilcisi ilk haftalardan iddiasını ortaya koydu. Teknik direktör Serkan Özbalta, sezona 2'de 2 yaparak başlamanın camiayı çok mutlu ettiğini söyledi. Özbalta, "Bu gidişimizi istikrarlı bir şekilde devam ettireceğiz. Futbolcularımı kutluyorum. Güzel bir galibiyete imza attık" dedi. Manisa Futbol Kulübü, gelecek hafta deplasmanda Afjet Afyonspor'la karşı karşıya gelecek.