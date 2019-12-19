Manisa FK - Kayserispor maç sonucu: 3 - 3

Ziraat Türkiye Kupası 5.tur rövanş maçında İtikbal Mobilya Kayserispor deplasmanda Manisa FK ile 3-3 berabere kaldı ancak turu geçmeyi başardı. İlk maçı evinde 3-2 kazanan Süper Lig ekibi genç oyunculardan kurulu bir takımla sahada mücadele etmesine rağmen adını son 16'ya yazdırmayı başardı. Kayserispor adına golleri Ömer Uzun (2) ve penaltıdan Aksel Aktaş kaydetti.

Maçtan dakikalar

22'nci dakikada Manisa ekibinde Çağrı'nın ceza sahasında şutunda kaleci Doğan gole izin vermedi.

30'uncu dakikada ev sahibi öne geçti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Zahit'in orta şut karışımı vuruşuna savunmada Sinan'in ters vuruşu kaleci Doğan'ı yanıltıp ağlarla buluştu: 1-0.

42'nci dakikada Kayserisporlu Selahattin'in ceza alanı dışından şutu kaleci Yusuf'ta kaldı.

İlk yarı bu skorla bitti.

57'nci dakikada Manisa FK mutlak golden oldu. Mehmet, sağ kanattan ceza sahasına girip topu kale önünde bomboş pozisyondaki Sinan'a ortaladı. Sinan zoru başarıp topu auta attı.

63'üncü dakikada Kayserispor penaltı kazandı. Erman, ceza sahası içinde hava topuna eliyle müdahale edince Hakem Atilla Karaoğlan beyaz noktayı gösterdi. Atışı Aksel gole çevirdi: 1-1.

73'üncü dakikada Kayserispor ikinci golü buldu. Sağ kanattan yapılan ortaya arka direkte Ömer'in gelişine şutu kaleci Yusuf'un bacakları arasından ağlara gitti: 1-2.

83'üncü dakikada skor eşitlendi. Çağrı'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Erman kafayla kaleciyi avladı: 2-2.

87'nci dakikada Kayserisporlu Ömer, orta sahadan derinlemesine pasla kaleci Yusuf'la karşı karşıya takımını öne geçirdi: 2-3.

90+1'inci dakikada Manisa FK'da sağ kanattan sıfıra inen Onur'un ortasını kale önünde gole çeviren Erhan skoru belirledi: 3-3.

90+6'ncı dakikada Erhan'ın kullandığı serbest vuruş üst direkte patladı.





STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Mehmet Şahan Yılmaz (xx), Cemal Alpay (xx)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Yusuf (x) - Mehmet (xx) (Dk. 78 Yiğit xx), Oğuz (xx), Erman (xxx), Emir (xx), Erhan (xxx), Onur (xx), Umut (xx), Zahit (xxx) (Dk. 62 Serdar xx), Çağrı (xx), Sinan (x)

İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR: Doğan (xx) - Ramazan Emirhan (xx), Aksel (xxx), Mehmet Eray (x) (Dk. 59 Ahmet Kürşat xxx), Ercan (xxx), Ümran (xx), Taner (xx), Barış Emirhan (x) (Dk. 46 Ömer xxx), Sinan (xx) (Dk. 72 Ahmet Zekerriya xx), Osman Can (x), Selahattin (xx)

GOLLER: Dk. 30 Zahit, Dk. 83 Erman, Dk. 90+1 Erhan (Manisa FK), Dk. 63 (P) Aksel, Dk. 73 ve Dk. 87 Ömer (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Oğuz (Manisa FK), Aksel, Selahattin, Sinan, Ercan (Kayserispor)



