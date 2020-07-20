TFF 2. Lig'de uzun süre lider götürdüğü sezonun koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart'ta durması sonrası ikinci sırada Play-Off oynamaya hak kazanan Manisa Futbol Kulübü, İnegölspor'la çeyrek finale çıkacak. Rakibini normal sürede veya gerekirse uzatmalar ile seri penaltılarda mağlup eden taraf, yarı finalde Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK eşleşmesinin galibiyle final için karşılaşacak. Bu sezon başında 15 maçlık yenilmezlik serisine son veren İnegölspor'dan rövanşı alıp yarı finale yükselmek isteyen Manisa ekibi, geçen sezon da Play-Off oynamasına rağmen hedefine ulaşamamıştı. Koronavirüs salgını yüzünden 4 aydan uzun aradan sonra ilk maçına çıkacak siyah-beyazlılarda teknik direktör Cihat Arslan, "Biz hazırız. Manisa'ya şampiyon olarak döneceğiz" dedi.

Manisa FK - İnegölspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Emir Hotels Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Suat Arslanboğa'nın yöneteceği müsabaka A Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Geçtiğimiz sezon Karagümrük engeline takılan Manisa Futbol Kulübü, bu sezon tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'e çıkmak istiyor. 28 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyetle lider Samsunspor'un ardından 2. sırada ligi tamamlayan Manisa, attığı 79 golle dikkat çekiyor.

13 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyetle sezonu 43 puanla 5. sırada tamamlayan İnegölspor, rakibi karşısında sürpriz yapıp yarı finale yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Manisa Futbol Kulübü-İnegölspor maçının galibi ile Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK müsabakasının kazananı, 24 Temmuz Cuma günü yarı finalde karşı karşıya gelecek.

TFF 2. Lig play-off finali, 28 Temmuz Salı günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak.



