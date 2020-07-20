Manisa FK - İnegölspor (CANLI İZLE)
TFF 2. Lig'de kadro kalitesiyle ön plana çıkan ve sezona harika bir başlangıç yaptıktan sonra düşüşe geçen Manisa Futbol Kulübü, lider Samsunspor'un ardından 2. sırada yer aldı. Play-Off'un favorilerinden olan Manisa, çeyrek final maçında İnegölspor'la karşı karşıya geliyor. İki takımda da tek hedef 24 Temmuz Cuma günü oynanacak yarı finale bileti almak. A Spor'dan naklen yayınlanan Manisa Futbol Kulübü - İnegölspor maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde. Manisa, 6'da Umut ve 10'da Erkan Kara'nın ayağında bulduğu gollerle mücadeleyi 2-0 önde götürüyor.
TFF 2. Lig'de uzun süre lider götürdüğü sezonun koronavirüs salgını nedeniyle 19 Mart'ta durması sonrası ikinci sırada Play-Off oynamaya hak kazanan Manisa Futbol Kulübü, İnegölspor'la çeyrek finale çıktı. Rakibini normal sürede veya gerekirse uzatmalar ile seri penaltılarda mağlup eden taraf, yarı finalde Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK eşleşmesinin galibiyle final için karşılaşacak. Bu sezon başında 15 maçlık yenilmezlik serisine son veren İnegölspor'dan rövanşı alıp yarı finale yükselmek isteyen Manisa ekibi, geçen sezon da Play-Off oynamasına rağmen hedefine ulaşamamıştı. Koronavirüs salgını yüzünden 4 aydan uzun aradan sonra ilk maçına çıkacak siyah-beyazlılarda teknik direktör Cihat Arslan, "Biz hazırız. Manisa'ya şampiyon olarak döneceğiz" dedi.
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Manisa FK - İnegölspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Emir Hotels Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele saat 20.00'de başladı. Suat Arslanboğa'nın yönettiği müsabaka A Spor ekranlarından şifresiz olarak yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde.
Manisa FK - İnegölspor ilk 11'ler:
Manisa FK: Ömer, Sertaç, Salih, Abdurrahan, Nizamettin, Onur, Umut, Serdar, Ali, Mehmet, Erhan
İnegölspor: Şener, Gökhan, Enes, Yasin, Ahmet Hakan, Selimcan, Ömer Faruk, Hacı Mustafa, Niyazi, Abdullah, Bilal
Geçtiğimiz sezon Karagümrük engeline takılan Manisa Futbol Kulübü, bu sezon tarihinde ilk kez TFF 1. Lig'e çıkmak istiyor. 28 maçta 19 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyetle lider Samsunspor'un ardından 2. sırada ligi tamamlayan Manisa, attığı 79 golle dikkat çekiyor.
13 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyetle sezonu 43 puanla 5. sırada tamamlayan İnegölspor, rakibi karşısında sürpriz yapıp yarı finale yükselmenin hesaplarını yapıyor.
Manisa Futbol Kulübü-İnegölspor maçının galibi ile Hekimoğlu Trabzon-Sancaktepe FK müsabakasının kazananı, 24 Temmuz Cuma günü yarı finalde karşı karşıya gelecek.
TFF 2. Lig play-off finali, 28 Temmuz Salı günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak.