Manisa FK ikide iki yaptı

Mümin Özkasap Stadı'nda bu yıl sakatlıktan dönen genç futbolcusu Mehmet Uysal ve Selim'in golleriyle kazanmayı başaran siyah-beyazlı ekip, bu sezon ikinci kez seri galibiyet alırken, puanını 19 yaptı.

Play-Off barajında yer alıp Süper Lig hattını 2 puan geriden takip eden Manisa FK'da teknik direktör Levent Eriş, her geçen gün Manisa'yı daha iyi temsil edeceklerini söyledi.

Eriş, maçın ardından, "İyi oyun oynuyoruz, pozisyonlar buluyoruz.

Geleceğe dönük bir planlama içerisinde hareket ediyoruz. Gelecek adına yaptığımız çalışmalardan son derece memnunuz. İyi bir takım olma yolunda hızla ilerliyoruz. Bu ligde en fazla pozisyona giren takımların arasındayız. İnşallah her geçen gün Manisa’yı halkına, tarihine, geçmişine yakışır şekilde temsil etmek istiyoruz. Bunda da katkı bekliyoruz.

Oyuncularımıza destek vermemiz lazım. Biz oyunun sonuna kadar maçı bırakmayan bir takımız. Bu mücadeleyi gösterdiği için oyuncularımı kutluyorum" dedi. (DHA)