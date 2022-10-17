Manisa FK iç sahada sıkıntılı

Mümin Özkasap Stadı'nda 5 maça çıkan siyah-beyazlılar 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Toplamda evinde 7 puan yitiren Manisa FK saha ve seyirci avantajını şu ana kadar iyi kullanamadı.

Ligin ilk haftasında evinde Boluspor'a tek golle kaybeden Manisa FK, ardından Denizlispor 'u 3-2 yenmeyi başardı. Yeni Malatyaspor karşısında sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Ege ekibi evinde bir kez daha puan kaybetti.

Adanaspor'u da 3-2 mağlup etmeyi başaran siyah-beyazlılar son Altay maçında rakibini yenemedi ve müsabaka 1-1 sona erdi. Manisa Futbol Kulübü ligde cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor 'la karşı karşıya gelecek.

KUPADA RAKİP EYNESİL BELEDİYE

Manisa Futbol Kulübü, yarın Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur karşılaşmasında TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekibi Amberçay Eynesil Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Eleme usulüne göre oynanacak maçta kazanan taraf tur atlayacak.

Maçın 90 dakikasında eşitlik bozulmazsa 15'er dakikalık iki devre halinde uzatmalar oynanacak. Beraberlik halinde ise kazananı seri penaltı atışları belirleyecek. (İHA)