Manisa Futbol Kulübü, milli takımların maçları nedeniyle Spor Toto 1. Lig’e verilen arada Altınordu ile hazırlık maçı yaptı.

Mümin Özkasap Stadı’nda oynanan mücadeleyi Manisa Futbol Kulübü 2-0 kazandı. Siyah-beyazlıların gollerini Mehmet Uysal ve Marvin Gakpa kaydetti.

Manisa Futbol Kulübü, verilen aranın ardından 2 Ekim Pazar günü saat 13.30’da sahasında Adanaspor ile karşılaşacak.