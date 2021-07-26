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Manisa FK, Guevin Tormin ile anlaştı

TFF 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar kampında sürdüren Manisa Futbol Kulübü bir transfere daha imza attı.

26 Temmuz 2021, Pazartesi 13:10 Son Güncelleme:
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Manisa FK, Guevin Tormin ile anlaştı

Sezon öncesi önemli takviyeler yapıp iddialı bir kadro kuran siyah-beyazlılar, son olarak Fransa Ligue 2 ekibi Chateauroux forması giyen Guevin Tormin ile her konuda anlaşma sağladı.

Her iki kanatta da görev yapabilen 23 yaşındaki futbolcunun 2 yıllık imza attığı ve Afyonkarahisar'a geldiği belirtildi. Monaco altyapısından yetişen Guevin Tormin, Belçika'da 2 sezon Cercle Brugge formasını da terletti. Geçen sezon Chateauroux'da 22 lig müsabakasında görev alan futbolcu 3 golle takımına katkı sağladı.

DHA

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