Manisa FK Grezda ile yolları ayırdı

Sezon başında Hırvatistan ekibi Sibenik'ten gelen 27 yaşındaki futbolcu, Manisa FK'da düzenli forma şansı bulamadı. Eros Grezda, siyah-beyazlılarda sadece 8 maça çıkarken, 1 defa 11'de şans bulabildi. Toplam 128 dakika sahada kalan Grezda, takımına gol ya da asist katkısında bulunamadı. Manisa FK'nın iç transfer görüşmelerini bitirdikten sonra dış transferde atağa kalkması bekleniyor.

DHA