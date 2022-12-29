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Manisa FK Grezda ile yolları ayırdı

Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Pendikspor'la golsüz berabere kalıp ilk yarıyı 28 puanla 9'uncu sırada tamamlayan Manisa Futbol Kulübü'nde ayrılıklar başladı. Siyah-beyazlılar Arnavut orta saha oyuncusu Eros Grezda ile yollarını ayırdı.

29 Aralık 2022, Perşembe 11:39 Son Güncelleme:
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Manisa FK Grezda ile yolları ayırdı

Sezon başında Hırvatistan ekibi Sibenik'ten gelen 27 yaşındaki futbolcu, Manisa FK'da düzenli forma şansı bulamadı. Eros Grezda, siyah-beyazlılarda sadece 8 maça çıkarken, 1 defa 11'de şans bulabildi. Toplam 128 dakika sahada kalan Grezda, takımına gol ya da asist katkısında bulunamadı. Manisa FK'nın iç transfer görüşmelerini bitirdikten sonra dış transferde atağa kalkması bekleniyor.

DHA

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