Manisa FK galibiyete inanıyor

Teknik direktör Turgay Altay, 2 maçlık galibiyet özlemlerine son vereceklerine inandığını belirterek, "Bandırmaspor da bizim gibi üst sıraları hedefleyen bir takım. Zor bir deplasman maçına çıkacağız. Perşembe günü sahada elimizden gelenin en iyisini yapıp istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Kazanırsak Play-Off yolunda önemli bir adım atmış olacağız" dedi.

DHA