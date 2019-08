Manisa FK formaları tanıtıldı

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Manisa Futbol Kulübü Atatürk Kent Parkı'nda tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, "Sorumluluğu olmayan dernek yapısından uzaklaşarak, değişimi yaşayan, kalıcı yatırımlarla başarıya ulaşan yerli ve yabancı futbol kulüplerinden de örneklerle, yaşadığımız kentin yeni dinamiği Manisa Futbol Kulübü’nü oluşturduk. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan da tescil ettirerek 2019-2020 sezonu öncesi Manisa’ya ve Türk futboluna yeni bir solukla, 'merhaba' dedik. Bizler sabırla ve iyi niyetle, belki de ülkemizdeki futbol anlayışına örnek bir soluk getirecek düşüncelerle yola çıktık. Bu değişimi tamamen kalıcı başarı kaygısıyla başlattık ve her detayını düşünerek, sportif başarının finansla desteklenmesi için geleceğe dair yatırım planları dahil her türlü detayı düşündük. Futbolun bir kent için ne kadar önemli olduğunu Avrupa’daki örneklerinden görüyoruz. Başta alt yapı olmak üzere genç sporcuların yetiştirilmesi için alt yapı yatırımlarımızı geçmişte olduğu gibi bugünde uzun vadede oluşturduk. Önceki aylarda Türkiye genelinde U14-U15 takımlarımızın yaşadığı şampiyonlukların perçinlenmesi ve süreğen hale gelmesi için, futbol alt yapımızı Manisa FK bünyesine aldık. Manisamızın her evladı sportif başarıyla tanışsın, yeteneği heba olmasın diye güncel kariyer planlamaları yapabilecek yeterlilikte teknik heyetler kurduk” dedi.

Manisa’ya yeni bir futbol stadyumu kazandırmak için üzerlerine düşen görevi yapacaklarını dile getiren başkan Aktan,“Yılın 365 günü yaşanabilir, sadece müsabaka günlerinde değil her gün insanların girip çıkabileceği futbol mabedi olacak bir stadyum yapılana kadar, bu kentin idarecilerini, siyasilerini, sanayicilerini rahat bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Aktan'ın ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Geride kalan sezonlarda yaptığımız çalışmaların üstüne koyarak, hatalarımızdan dersler çıkararak yeni sezona hedefleri olan ve Manisa’ya, Manisa gençliğine örnek olacak bir futbol kulübü için Mevlüt Aktan kardeşim ve değerli yönetici arkadaşlarımızla birlikte çalışmalar yürüttük. Bizler istiyoruz ki, Manisa’mız futbolda özlediği başarılı günlere geri dönsün, adından söz ettiren, şehriyle bütünleşmiş ve ülkemize yeni yetenekler kazandıran bir futbol takımına sahip olsun. Manisa Futbol Kulübü, bu anlayışla ortaya çıktı. Ümit ediyorum kısa sürede Manisalı hemşerilerimizle bütünleşerek, Manisa’mızı Süper Lig’de temsil eden bir futbol kulübünü şehrimize kazandırmış oluruz. Bunu Malatya başardı, Gaziantep başardı. Manisa’mız neden başarmasın? Bir olursak, birlikte olursak Manisa Futbol Kulübü de hak ettiği yerde olacaktır” diye konuştu.

Manisa Futbol Kulübü’nün, Manisa’ya yepyeni bir soluk getireceğine inandığını söyleyen Başkan Ergün, "Günümüz futbolu artık paradan çok gençliğe, altyapıya ve tesisleşmeye yapılan doğru ve akıllı yatırımlara bakıyor. Manisa Futbol Kulübü, başkanıyla, yönetimiyle teknik heyeti ve futbolcularıyla zorlu ve uzun bir maratona çıkıyor. Bu yolda şehrin yöneticisi olarak şahsım da her zaman onların yanında ve destekçisi olacaktır. İnanıyorum ki, Manisa Futbol Kulübü Manisa’ya yepyeni bir soluk getirecek, çocuklarımız ve gençlerimiz bu kulüpten örnekler alarak çok çalışacak ve yeni birer yıldız adayı olarak buradan eğitim almanın peşine düşecektir. Tabi bir milat yaşıyoruz, yeni bir döneme giriyoruz. Yaklaşık 10 sene öncesi Manisa Büyükşehir Belediyespor derneği adı altında amatör takım olarak başlattığımız süreci, bugün 2. Lig noktasına kadar taşıdık. İnşallah bu milat Manisa için hayırlara vesile olur. Sonuçta bugün bizler varız yarın yokuz. Hepimiz gelip geçiciyiz faniyiz. Önemli olan Manisa'nın adını en güzel şekilde tüm Türkiye'ye ve Avrupa'ya tekrar taşımak" dedi.

Toplantıda konuşan AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, Manisa Futbol Kulübü'nün her zaman destekçisi olacağını belirterek, tribünlerde yerini almayı ihmal etmeyeceğini söyledi.

Altyapı tesislerine önem verilmesi gerektiğini belirten Manisa Valisi Ahmet Deniz, “Almanya, Belçika gibi ülkeler futbolda dip yaptı. Ama onlar altyapıya ve tesislere yaptığı yatırımlarla adından söz ettiriyor. Bu bize rol model olmalı. Biz de Manisa olarak bu oluşuma destek olmalıyız. Yürekten gönülden destekleyeceğiz. Ben sporun içerisinden gelen ve destek veren bir idareciyim. Şu an Manisa hak ettiği yerde değil. Manisa’ya yakışan her alanda olduğu gibi süper lig. Bu da hep beraber destekle olur" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Manisa Futbol Kulübünün logo tanıtımı yapıldı. Başkan, yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcuların sahneye davet edilmesinin ardından ‘Biz Manisayız’ klibi yayınlandı. Yeni sezon formalarının tanıtımı sonrasında geçtiğimiz sezon Bölge Şampiyonu olan Manisa FK U-15 ve Türkiye Şampiyonu olan Manisa FK U-14 futbol takımlarının sahneye davet edilmesiyle son buldu.

Toplantıya Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa AK Parti Milletvekili Tamer Akkal, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Yunusemre Kaymakamı Ahmet Erdoğdu, Şehzadeler Kaymakamı Celal Hüsnü Çaykara, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, MHP İlçe Başkanları ve MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran, protokol üyeleri ve spor camiasının önde gelen isimleri katıldı.

