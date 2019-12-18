Manisa FK evinde tur peşinde

MANİSA, (DHA)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 42 puanla lider tamamlayan Manisa Futbol Kulübü yarın Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş müsabakasında Süper Lig temsilcisi İstikbal Mobilya Kayserispor'u misafir edecek. Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde saat 13.00'te başlayacak maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Kadir Has Stadı'ndaki ilk maçı 3-2 kaybeden siyah-beyazlılarda Teknik Direktör İsmail Ertekin'in as kadroyla sahaya çıkması bekleniyor.

Ligde son 3 maçından sadece 2 puan çıkarabilen Manisa ekibinde Ertekin, "Kayserispor'u eleyip devre arasına moralli girmek istiyoruz" diye konuştu. Manisa FK karşılaşmadan 1-0 ya da 2-1 galip ayrıldığı takdirde dahi turu geçen taraf olacak. Karşılaşma Manisa FK'nın 3-2 galibiyetiyle bitmesi halinde uzayacak, eşitlik bozulmazsa kazanan taraf seri penaltı atışları sonucu belirlenecek. Ege ekibi 2 ya da daha farklı skorla galip gelirse de Kayserispor'u saf dışı bırakacak.