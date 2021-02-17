Manisa FK evinde Niğde Anadolu FK ile oynayacak

Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nde Serkan Önsal'ın yöneteceği maçın başlama düdüğü saat 13.00'te çalacak. Sıralamada 58 puanla en yakın rakibinin 16 puan önünde namağlup lider durumda bulunan siyah-beyazlılarda teknik direktör Serkan Özbalta, evlerinde kayıp yaşamak istediklerini belirterek, "Şampiyonluk yolunda kritik bir maça daha çıkacağız. Kazanıp yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

DHA