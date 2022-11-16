Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 14. hafta mücadelesinde sahasında Erzurumspor Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Manisa FK, 19 Kasım Cumartesi günü saat 13.30’da Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak maçın hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde gerçekleşen antrenman pas çalışmasıyla başladı. Sahada kuvvet antrenmanı yapan oyuncular son bölümde taktik çalışma gerçekleştirdi. Manisa Futbol Kulübü, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

BİLETLER SATIŞA ÇIKTI

Manisa FK’nın Spor Toto 1. Lig’in 14. haftasında sahasında ağırlayacağı Erzurumspor FK maçının biletleri de satışa sunuldu. Kulüpten yapılan açıklamada tüm taraftarlar, takıma destek olmaya davet edildi.

Karşılaşmanın biletleri www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa çıktı. Mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması ile biletlerini kolaylıkla temin edebilecek.

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle: “Kategori-1 (Kapalı Tribün): 30 TL. Kategori-2 (Kale Arkası Tribünü): 20 TL. Kategori-3 (Misafir Tribünü): 25 TL.”