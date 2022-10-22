Manisa FK - Çaykur Rizespor maç sonucu: 2-2

Spor Toto 1. Lig’in 10'uncu haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor ’la berabere kaldı: 2-2. Siyah-beyazlılar 30'uncu dakikada Adem ve 37'nci dakikada Kerem'in kendi kalesine attığı gollerle 2-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı. Pes etmeyen Çaykur Rizespor, 66'da farkı bire indirdi: 2-1. Emircan 88'inci dakikada sahneye çıkarak tabelayı eşitledi.

Maçtan dakikalar

11. dakikada orta saha yakınlarında Nizamettin’in havadan pasıyla sağ kanatta topla buluşan Diallo’nun ceza sahası içi sağ son çizgiden şutunda kaleci Tarık direk dibinde meşin yuvarlağı kornere çeldi.

29. dakikada Manisa FK atağında sol kanat son çizgiden Çağrı’nın ortaladığı topa altıpas içerisinde iyi yükselen Adem’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

36. dakikada Diallo’nun sağ kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Kerem'in ters kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi. 2-0

54. dakikada Çaykur Rizespor atağında Yala’nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Ömer son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

66. dakikada Ayberk’in sol kanatta hatalı pasında topu kapan Emircan’ın yerden pasında ceza sahası içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Yala’nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

72. dakikada Emircan’ın sağ kanatta yerden pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kubilay’ın dar açıdan sert şutunda kaleci Ömer topu son anda kornere çeldi.

88. dakikada Manisa FK savunmasında Stark’ın uzaklaştıramadığı topu kapan Emircan’ın ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak uzak direk dibinden ağlarla buluştu. 2-2

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Ozan Ergün xx, Mehmet Ali Akkor xx, Ali Can Alp xx

Manisa FK: Ömer x, Muhammet Taha x, Ayberk x, Domgjoni xx, Çağrı xx, Burak Altıparmak xx, Nizamettin xx (Kadir Kaan dk. 63 xx), Stark xx, Batuhan x (Gakpa dk. 80 x), Diallo xxx, Adem xxx (Mehmet dk. 56 xx)

Yedekler: Birkan, Selim, Ba, Grezda, Mert, Fırat

Teknik Direktör: Levent Eriş

Çaykur Rizespor: Tarık x, Kerem x (Papa dk. 46 xx), Bahadır xx, Emirhan xx, Alberk xx, Koray xx (Grahovac dk. 79 xx), Benhur x (Yala dk. 46 xxx), Mithat xx, Alper x (Deniz dk. 63 x), Sefa x (Emircan dk. 63 xx), Kubilay xx

Yedekler: Emre, Zafer, Seyfettin Anıl, Ercan, Berkay

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Adem (dk. 30), Kerem (dk. 37 k.k.) (Manisa FK), Yala (dk. 66), Emircan (dk. 88) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Nizamettin, Burak, Ömer (Manisa FK), Koray, Mithat, Sefa, Grahovac (Çaykur Rizespor)

Önder Aydın - Aykut Yeniçağ / MANİSA (İHA)