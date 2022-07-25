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Manisa FK, Batuhan Kör'ü kiralık olarak transfer etti

Trabzonspor'un geçen sezon devre arasında Bursaspor'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki futbolcu Batuhan Kör, 1 yıllığına Manisa FK'ya kiralandı. Trabzonspor ile 2026 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Batuhan Kör, gelecek sezon Manisa FK'da forma giyecek.

25 Temmuz 2022, Pazartesi 22:17 Son Güncelleme:
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Manisa FK, Batuhan Kör'ü kiralık olarak transfer etti

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Manisa FK, Trabzonspor 'un genç golcüsü Batuhan Kör'ü kadrosuna kattı.  

Bordo-mavili takımın geçen sezon devre arasında Bursaspor 'dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki futbolcu, 1 yıllığına Manisa FK'ya kiralandı. Trabzonspor ile 2026 sezonu sonuna kadar sözleşmesi bulunan Kör, gelecek sezon Manisa FK'da forma giyecek.

DHA

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