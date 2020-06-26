Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan: Çıkıp aslanlar gibi oynayacağız

Başkan Mevlüt Aktan, "Bu sürecin buraya kadar gelmemesi lazımdı. 18 Temmuz bütün takımlar için sıkıntılı bir tarih. Ama en adaletli yol oynamak. Çıkıp aslanlar gibi oynayacağız ve 1'inci Lig'e çıkacağız" dedi.

Ligde 2'nci sırada olduklarını ve Play-Off'u garantilediklerini hatırlatan Mevlüt Aktan, "Bizi çok bağlayan bir durum yok. Bazı başkanlarımız oynanmaması için talepte bulunmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karara saygılıyız. Maçların oynanması herkese hayırlı olur umarım. Biz hazırız. Sürecin sonu umarım bizim için iyi olur. Ligin oynanmasını adaletli buluyorum" diye konuştu.

DHA