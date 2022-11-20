Manisa FK avantajı kaybetti

Rakibi karşısında baskılı oynayan ancak 63'üncü dakikada Stark'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan siyah-beyazlılarda teknik direktör Levent Eriş, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi.

Bir kişi eksik kalmalarına rağmen 40 dakika boyunca aksiyon aldıklarını ifade eden Eriş, "Rakibe duran top haricinde pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. Bu akıtılan terin karşılığı galibiyetti.

10 kişi kalmış bir takımın bu mücadelesinin neticesi galibiyet olmalıydı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Erzurum gerçekten çok tecrübeli bir takım. Ona rağmen her bölümde rakipten üstün oynadığımızı düşünüyorum. Maç kazanılmadı ama kaybedilmedi" dedi. (DHA)