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Manisa FK, Amed Sportif deplasmanında

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider Manisa FK, yarın Amed Sportif'e konuk olacak. Diyarbakır Stadı'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak.

10 Kasım 2020, Salı 11:46 Son Güncelleme:
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Manisa FK, Amed Sportif deplasmanında

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 8 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik alarak en yakın rakibinin 5 puan önünde namağlup liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü, yarın Amed Sportif deplasmanında seriyi sürdürmeye çalışacak. Diyarbakır Stadı'ndaki maç saat 13.00'te başlayacak. Grupta 14 Kasım Cumartesi günü de Kahramanmaraşspor'u ağırlayıp ardından 18 Kasım Çarşamba zirve yarışındaki rakiplerinden Anagold 24Erzincanspor deplasmanına çıkacak siyah-beyazlı ekipte, yine üst üste maçlar oynayacakları zorlu bir periyotta olduklarını belirten teknik direktör Serkan Özbalta, fire vermeyip zirveyi korumak istediklerini söyledi. Uşakspor ise grupta yarını bay takım olarak geçirecek.

DHA

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