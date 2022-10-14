Manisa FK, Altay hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1. Lig 9. hafta mücadelesinde sahasında Altay ile karşılaşacak olan Manisa FK, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Levent Eriş yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan Manisa FK, maç saatini beklemeye başladı.

Hedef 3 puanla ayrılmak

Manisa FK’dan yapılan açıklamada, Spor Toto 1. Lig’in 9. hafta mücadelesinde cumartesi günü saat 13.30’da Mümin Özkasap Stadı’nda oynanacak Altay maçında hedeflerinin 3 puan ve taraftar desteğinin önemli olduğu belirtilerek, Manisalılar maça davet edildi.

Mücadeleyi Alper Akarsu yönetecek

Manisa FK ile Altay arasında oynanacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. Mücadelede Alper Akarsu’nun yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Erkan Akbulut yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Hakan Belder.

Altay maçının bilet satışı devam ediyor

Manisa FK-Altay karşılaşmasının bilet satışı ise www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden devam ediyor. Mücadeleyi tribünden takip etmek isteyen taraftarlar, www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması ile biletlerini kolaylıkla temin edebilecek. Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle; “Kategori-1 (Kapalı Tribün): 30 TL, Kategori-2 (Kale Arkası Tribünü): 20 TL.”

MANİSA (İHA)