Spor Toto 1'inci Lig'de üst üste Ankara Keçirörengücü ve Göztepe maçlarında puan kayıpları yaşayıp Play-Off hattının dışında kalan Manisa Futbol Kulübü, evinde Tuzlaspor'u 1-0 yenerek rahatladı. Zorlu geçen maçın 80'inci dakikasında Prib'in golüyle galibiyete uzanan siyah-beyazlılar ilk yarının bitimine 1 hafta kala ilk 7 sıra için umutlandı. Tuzlaspor galibiyetini saha içinde göbek atarak kutlayan Manisa Futbol Kulübü, stoperi Alioune Ba'nın sakatlığı ile ise sarsıldı. Karşılaşma öncesi sakatlanan ve Tuzlaspor maçının kadrosunda yer alamayan Fransız oyuncunun yapılan tetkitlerinde arka adalesinde yırtık saptandı. Deneyimli oyuncunun 4 ile 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Tuzlaspor'a karşı neredeyse hiç pozisyon vermediklerini anlatan teknik direktör Levent Eriş, "Pozisyon vermesek de biz üretmekte biraz sıkıntı çektik. Daha fazla üretmeliyiz. Hücumda genç futbolculara sahibiz. Onların biraz daha bu anlamda gelişimini sağlamakla mükellefiz. Kastettiğim isimler Batuhan, Diallo ve Mehmet Uysal. Bu oyuncular 21-22 yaşında. Oyunun ciddiyetini hiç bozmadan başından sonuna kadar iyi bir mücadele ortaya koyduk. Puan ortalamasının çok normal gittiğini ifade edelim. Biraz matematik yaptığımızda kopmanın olmayacağını, 10-12 takım arasında bu yarışın devam edeceğini, puan bareminde de herkesin eşit derecede devreyi bitireceğini söylüyorum" dedi.

Manisa FK, galibiyeti 28 Kasım'daki Altınordu deplasmanında sakatlanıp dün sağ diz çapraz bağlarından ameliyat olan takım kaptanı Nizamettin Çalışkan'a hediye etti. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Bu galibiyet senin için Kaptan! Tuzlaspor galibiyetini bugün sağ diz ön çapraz bağ ameliyatı olan Nizamettin Çalışkan'a hediye ediyoruz. Kaptanımızın en kısa sürede daha güçlü bir şekilde aramıza dönmesini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.