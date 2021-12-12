Manisa FK 1 puana sevinemedi

Spor Toto 1'inci Lig'de alt sıralardaki önemli rakiplerinden Bursaspor 'la deplasmanda 1-1 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü beraberliğe sevinemedi. Bu sonuçla yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran siyah-beyazlılarda teknik direktör Tugay Altay, kazanacak bir oyun sergilemediklerini dile getirdi.

Bulundukları konumdan memnun olmadıklarını belirten Altay, "Bursaspor ilk yarıda üzerimizde baskı kurdu. Basit top kayıplarından dolayı istediğimizi yapamadık. İkinci yarı basit bir top kaybından sonra gol yedik ve sonrasında oyun karakterimizi sahaya yansıtmak için cesurca bir karar aldık. Gol bulmaya çalıştık ve duran top sonrasında bulduk. Bir puandan ve şu anki konumumuzdan dolayı memnun değilim. Genel olarak baktığımızda 3 puanlık bir oyun ortaya koyamadık" dedi.