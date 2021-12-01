Manisa FİFA standartlarına uygun yeni bir futbol sahasına kavuşuyor

Muradiye Mahallesi’nde FIFA standartlarına uygun futbol sahası ve tribün inşa eden Yunusemre Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkıları ile yürüttüğü Muradiye Futbol Sahası ve Tribün yapımı projesinde çalışmalarını hızla sürdürüyor. Sporu ve sporcuyu destekleyen Yunusemre Belediyesi, tüm Manisalılar’ın faydalanabileceği bin kişilik futbol sahasında sona yaklaşıyor. Yunusemre Belediyesi’nin “Yüzüncü yıla yüz proje” vaatleri arasında bulunan Muradiye Futbol Sahası’nda çalışmalar hızlı ilerliyor. Muradiye Spor Kompleksi’nin yanındaki alanda yapımına başlanan projede futbol sahası ve rribün yer alıyor.

Yapılan çalışmalar ile ilgili açıklamada bulunan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “FİFA standartlarına uygun, bin kişilik kapalı tribünüyle sentetik çimi olan mükemmel bir tesisi Manisa’ya kazandırıyoruz. Burada çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ciddi katkıları ile yaptığımız, kulüplerimizin, sporcularımızın faydalanacağı bu tesis, Manisa’daki büyük bir açığı kapatmış olacak” dedi.

MANİSA (İHA)