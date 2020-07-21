Manisa farkı

Beyaz Grup’ta Yılport Samsunspor, Kırmızı Grup’ta da Bandırmaspor’un direkt 1. Lig’e yükseldiği TFF 2. Lig’de son biletin sahibini belirleyecek Play-Off mücadeleleri dün başladı. Antalya’da tek maç eleme usülüyle oynanan karşılaşmalarda Manisa Futbol Kulübü, normal sezonda evinde 2-0 kaybettiği İnegöl’ü bu kez farklı mağlup ederek yarı finale çıkmayı başardı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Siyah-Beyazlılar erken bulduğu gollerle rakibin direncini kırdı. 6’ncı dakikada Erhan Kara’nın soldan ortasını Sertaç Çam indirdi, Umut Kaya fileleri buldu: 1-0. Cihat Arslan’ın ekibi 10’uncu dakikada farkı ikiye çıkardı. Ceza yayı önünde kazanılan çift vuruşta, Nizamettin’in dokunduğu topu Erhan Kara muhteşem bir vuruşla barajın üzerinden ağlara gönderdi: 2-0.

Final için cuma 21.00’de...

İnegölspor’un skor üetme çabaları ikinci yarıda da sonuç vermezken Manisa FK, 72’de bir kez daha fileleri bulmayı başaran taraf oldu. Orta sahada Gökhan Kurumuş’a baskı yapıp topu kapan Serdar Deliktaş ceza yayı önündeki Sertaç Çam’a pas verdi. Sertaç da skoru belirleyen golü attı: 3-0. Kalan bölümde başka gol olmayınca Manisa FK, İnegölspor’u 3-0 mağlup etti ve Beyaz Grup’ta yarı finale yükseldi. Ege ekibi Cuma akşamı 21.00’de Hekimoğlu Trabzon’u eleyen Sancaktepe FK karşısında yarı finale çıkma mücadelesi verecek