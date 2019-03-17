Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ayak sesleri

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve hesabı yapan Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 yenen Manisa Büyükşehir Belediyespor şampiyonluk için yeniden umutlarını yeşertti.

17 Mart 2019, Pazar 15:45
- A +
Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ayak sesleri

Son 6 haftada 4. galibiyetine imza atan yeşil-beyazlılar son 7 haftaya iddialı girerken, teknik direktör Mustafa Çahanoğlu sonuna kadar zirveyi kovalayacaklarını dile getirdi. İkinci yarının hemen başında attıkları golün ardından oyuncuların büyük bir özgüven kazandığını belirten Çapanoğlu, "Karagümrük son haftaların en çıkışta olan ekiplerinden biriydi. İstanbul'dan 3 puanla dönmek çok önemli. Kalan 7 maçımızda da tüm puanlara talibiz" dedi.

Manisa BŞB gelecek hafta evinde Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. 

DHA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.