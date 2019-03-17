Son 6 haftada 4. galibiyetine imza atan yeşil-beyazlılar son 7 haftaya iddialı girerken, teknik direktör Mustafa Çahanoğlu sonuna kadar zirveyi kovalayacaklarını dile getirdi. İkinci yarının hemen başında attıkları golün ardından oyuncuların büyük bir özgüven kazandığını belirten Çapanoğlu, "Karagümrük son haftaların en çıkışta olan ekiplerinden biriydi. İstanbul'dan 3 puanla dönmek çok önemli. Kalan 7 maçımızda da tüm puanlara talibiz" dedi.

Manisa BŞB gelecek hafta evinde Darıca Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

DHA