Henüz bir teknik direktörle anlaşmayan yeşil-beyazlılarda yönetimin tecrübeli orta saha ile el sıkıştığı bildirildi. Transfer görüşmelerini bizza CEO Levent Devrim'in gerçekleştirdiği ve resmi sözleşmenin bu hafta atılacağı kaydedildi. Kariyerinde Tuzlaspor, Bakspor ve Keçiörengücü'nde de forma giyen Okan geçen sene Menemenspor'da 35 resmi maça çıkıp 9 gol kaydetti.



