Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yolcular belli oldu

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da teknik direktörler Metin Diyadin ve İsmet Taşdemir ile görüşmeler sürerken, yönetimin 6 oyuncuyla yol ayrımına geldiği öğrenildi.

16 Haziran 2019, Pazar 19:07 Son Güncelleme:
- A +
Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yolcular belli oldu

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da teknik direktörler Metin Diyadin ve İsmet Taşdemir ile görüşmeler sürerken, yönetimin 6 oyuncuyla yol ayrımına geldiği öğrenildi. Şampiyonluğa oynayacak kadro kurmayı planlayan kurmayların yeni sezonda Ersel Çetinkaya, Oğuzhan Yazıcı, Fatih Gül, Zafer Şensoy, Alper Akçam ve Yaser Hacımustafaoğlu ile yola devam etmeyi düşünrmediği kaydedildi.

Geniş çapta revizyona gidecek yeşil-beyazlıların yaklaşık 10 yeni oyuncuyu takıma kazandırması bekleniyor. 

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...