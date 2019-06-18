Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Tayyib yolcu

Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yaprak dökümü sürüyor. Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen yeşil-beyazlılarda Tayyib Kanarya ile yollar ayrıldı.

18 Haziran 2019, Salı 18:41
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Manisa Büyükşehir Belediyespor'da Tayyib yolcu

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor'da yaprak dökümü sürüyor. Gelecek sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen yeşil-beyazlılarda 6 futbolcunun ardından Tayyib Kanarya ile de yolların ayrıldığı ifade edildi. Kulüple 2020 yılına kadar mukavelesi bulunan deneyimli orta saha oyuncusuyla görüşen yönetimin karşılıklı anlaşma sağladığı ifade edildi.

Manisa ekibine 2017-2018 sezonunun devre arasında gelen Tayyib, 24 maça çıkıp 6 gol attı. Manisa BŞB daha önce de Ersel Çetinkaya, Oğuzhan Yazıcı, Fatih Gül, Zafer Şensoy, Alper Akçam ve Yaser Hacımustafaoğlu ile vedalaşıldığını duyurdu. 

DHA

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